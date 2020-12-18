Критика белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской адресована, прежде всего, Великобритании и США, которые переложили ответственность за принятие решений на ЕС. Об этом шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, политолог Юрий Баранчик сказал в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев рассказал, какую именно роль сыграли США в белорусском кризисе © Владимир Трефилов

«Игра Тихановской больше направлена на Британию и США, которые хотят, чтобы Евросоюз начал предпринимать жесткие действия в отношении Белоруссии и таким образом таскал каштаны из огня. Американцы и англичане будут изображать добрых полицейских и на более высоком уровне выстраивать диалог и налаживать взаимодействие», — заявил Баранчик.

Он добавил, что Евросоюз принял ряд декларативных заявлений и мер по Белоруссии, так как даже санкции к реальной экономике не имеют никакого отношения, а политически ЕС никак не может влиять на ситуацию в республике.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, а Тихановская — 10%.

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