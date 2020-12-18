Ранее Тихановская поделилась своим разочарованием в европейских политиках, отметив, что их слова о поддержке критиков «режима Лукашенко» оказались просто словами, авторы которых опасаются реальных резких действий из-за возможных осложнений отношений с Кремлем.
«Игра Тихановской больше направлена на Британию и США, которые хотят, чтобы Евросоюз начал предпринимать жесткие действия в отношении Белоруссии и таким образом таскал каштаны из огня. Американцы и англичане будут изображать добрых полицейских и на более высоком уровне выстраивать диалог и налаживать взаимодействие», — заявил Баранчик.
Он добавил, что Евросоюз принял ряд декларативных заявлений и мер по Белоруссии, так как даже санкции к реальной экономике не имеют никакого отношения, а политически ЕС никак не может влиять на ситуацию в республике.
В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, а Тихановская — 10%.
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