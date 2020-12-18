Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключил, что после прихода к власти в США Джо Байдена президента Белоруссии Александра Лукашенко могут ожидать санкции. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«От России не оттащили». Эксперт сказал, что США намерены дальше делать с Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Именно демократы являются главными спонсорами революций. И они будут держать марку по выдавливанию Лукашенко, поддержке оппозиции и так далее… Можно ожидать жестких санкций», — заявил Погребинский.

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал оппонента от республиканцев Дональда Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число «разгромным». Тем не менее Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.