По его словам, демократы, в отличие от республиканцев, будут более активно заниматься Белоруссией.
«Именно демократы являются главными спонсорами революций. И они будут держать марку по выдавливанию Лукашенко, поддержке оппозиции и так далее… Можно ожидать жестких санкций», — заявил Погребинский.
В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал оппонента от республиканцев Дональда Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число «разгромным». Тем не менее Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.