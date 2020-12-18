Ухудшение отношений с Москвой может быть чревато крахом режима, который последние годы устраивал США, поэтому российский вектор будет одним из определяющих в политике Джо Байдена. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Американист рассказал, будет ли Байден «воскрешать старую клиентуру» Порошенко © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрей Деркач опубликовал ряд записей разговоров экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший вице-президент Байден, на которых он, в частности, отчитывает бывшего гаранта за военные провокации в отношении РФ.

«Я это интерпретировал как понимание, что дразнить Москву опасно, потому что может пойти крахом тот режим, который устраивал Соединенные Штаты тогда. Сохранит ли он (Байден — ред.) ситуацию или начнет накачивать Украину какими-то летальными вооружениями, дразня тем самым Москву, мы не знаем», — сказал Погребинский.

По его словам, статус отношений США с Россией будет сильно влиять на то, как будет формироваться политика Байдена в отношении Украины, Германии (по вопросу «Северного потока — 2») и Китая (по вопросу «Мотор Сич»).

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число «разгромным». Тем не менее Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.