«Джо Байден, если судить по его избирательной кампании и продвигаемым в ее ходе трендам, готовится легализовать кокаин. А это для американской политики реальная революция — обнуление картелей, контролирующих целые страны, и их подчинение ЦРУ путем легализации торговли и контроля цены через свободный рынок», — отметил он.
В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.
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