Джо Байден, судя по его избирательной кампании, готовится легализовать кокаин, считает живущий в Бостоне украинский журналист Антон Розенвайн. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Джо Байден, если судить по его избирательной кампании и продвигаемым в ее ходе трендам, готовится легализовать кокаин. А это для американской политики реальная революция — обнуление картелей, контролирующих целые страны, и их подчинение ЦРУ путем легализации торговли и контроля цены через свободный рынок», — отметил он. Антон Розенвайн: Стоит ли Америка на грани распада? © kp.ru Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Полный текст интервью можно прочесть здесь.