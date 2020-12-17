Россия внешне будет демонстрировать поддержку Белоруссии в то время, как будет искать компромисс, чтобы с ней не произошло то же, что и с Украиной, уверен директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«По большому счету Россия заинтересована в — подчеркиваю — плавном трансфере власти от Лукашенко к какой-то более компромиссной для общества фигуре. Поскольку да, Лукашенко удержал власть, но в ситуации, когда имеется значительный пласт людей, которые даже недавно поддерживали белорусского лидера, а теперь негативно воспринимают репрессивные действия, в обществе происходит раскол и раздрай», — сказал эксперт. Золотарёв: Байден может оказаться фактором, который принудит Украину к выполнению «Минска» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Полный текст интервью можно прочесть здесь.