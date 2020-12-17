«По большому счету Россия заинтересована в — подчеркиваю — плавном трансфере власти от Лукашенко к какой-то более компромиссной для общества фигуре. Поскольку да, Лукашенко удержал власть, но в ситуации, когда имеется значительный пласт людей, которые даже недавно поддерживали белорусского лидера, а теперь негативно воспринимают репрессивные действия, в обществе происходит раскол и раздрай», — сказал эксперт.
По его мнению, в такой ситуации Россия внешне будет демонстрировать поддержку Лукашенко, но будет искать какой-то вариант компромисса, чтобы с Белоруссией не произошло то, что произошло с Украиной.
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