«Байден может оказаться тем фактором, который может принудить к выполнению «Минска», поскольку и первый, и второй «Минск» подписывались в то время, когда украинскую политику опекал Байден. И именно его команда была больше в курсе украинских реалий, нежели Обама (экс-президент США Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом. — Ред.) и его окружение», — сказал эксперт.
Украинская оппозиция, отметил Золотарев, считала, что победа Дональда Трампа отразится на отношении к Украине со стороны Соединенных Штатов, но этого не произошло.
«И точно так же представители правой части украинского политикума, которые считают, что Байден придет — порядок наведет, могут жестоко ошибиться», — заключил политолог.
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