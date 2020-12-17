Байден может оказаться тем фактором, который принудит Киев к исполнению Минских соглашений, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Байден может оказаться тем фактором, который может принудить к выполнению «Минска», поскольку и первый, и второй «Минск» подписывались в то время, когда украинскую политику опекал Байден. И именно его команда была больше в курсе украинских реалий, нежели Обама (экс-президент США Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом. — Ред.) и его окружение», — сказал эксперт.

Золотарёв: Байден может оказаться фактором, который принудит Украину к выполнению «Минска» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Дональда Трампа отразится на отношении к Украине со стороны Соединенных Штатов, но этого не произошло.

«И точно так же представители правой части украинского политикума, которые считают, что Байден придет — порядок наведет, могут жестоко ошибиться», — заключил политолог.

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