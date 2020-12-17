По словам эксперта, санкции в отношении депутатов «Слуги народа» — это элемент принуждения к примерному поведению.
«Такой, скорее, знак, что мы видим ваши игры относительно того, как [замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей] Резников выразился, что мы не можем отказаться от Минских соглашений, но и не можем их выполнить, а следовательно, что мы делаем? Тянем время, играя в процесс», — сказал Золотарев.
Владимир Путин, отметил политолог, ясно дал понять, что эти «игры» прекрасно видят и подыгрывать больше не будут.
«Соответственно, и дальше будут помогать Донбассу, Путин сам обозначил, инфраструктурно. Это означает, что это все выйдет на то, что Минский процесс будет заморожен, значит, следующей встречи «нормандской четверки» в ближайшее время ожидать не стоит», — заключил Золотарев.
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