По мнению эксперта, Зеленский и его команда боятся предпринять какие-то резкие движения, например, пойти на двусторонние переговоры с РФ, способные вызвать протестные акции.
«А у националистического меньшинства подход такой: завжди меншість одвічних лицарів нав'язує власну волю більшості грічкосіїв та свинопасів (укр. «всегда меньшинство извечных рыцарей навязывает свою волю большинству гречкосеев и свинопасов». — Ред.). То есть считают себя пассионарным меньшинством, которое вправе диктовать свою волю пассивному большинству. Ну и, к сожалению, Зеленский оказывается в положении пассивного большинства и следует в рамках тех красных линий, которые ему начертили националисты», — отметил Золотарев.
Он добавил, что не видит никаких предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась в ближайшее время.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.