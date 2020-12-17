Зеленский оказывается в положении пассивного меньшинства и следует в рамках тех красных линий, которые ему начертили националисты, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарёв: Байден может оказаться фактором, который принудит Украину к выполнению «Минска» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«А у националистического меньшинства подход такой: завжди меншість одвічних лицарів нав'язує власну волю більшості грічкосіїв та свинопасів (укр. «всегда меньшинство извечных рыцарей навязывает свою волю большинству гречкосеев и свинопасов». — Ред.). То есть считают себя пассионарным меньшинством, которое вправе диктовать свою волю пассивному большинству. Ну и, к сожалению, Зеленский оказывается в положении пассивного большинства и следует в рамках тех красных линий, которые ему начертили националисты», — отметил Золотарев.

Он добавил, что не видит никаких предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась в ближайшее время.

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