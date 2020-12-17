Тело было передано в понедельник, 14 декабря.
«Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14.12.20, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации», — изначально говорилось в публикации на странице ТКГ в Facebook.
Спустя полчаса текст поста был отредактирован. Часть про опьянение и алкогольную/наркотическую интоксикацию заменили на «причины его смерти установит следствие». Также было отредактировано замечание о самовольном переходе на сторону противника — теперь обстоятельства перехода «не установлены».