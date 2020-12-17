Украинская сторона получила тело солдата, обнаруженное на неподконтрольной ей территории Донбасса. В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сначала заявили, что он скончался от алкогольного или наркотического отравления, но позже информацию об этом убрали, сообщает издание «Страна» 17 декабря

Донбасс, Украина и СНГ: о чем рассказал Путин на большой пресс-конференции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14.12.20, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации», — изначально говорилось в публикации на странице ТКГ в Facebook.

Спустя полчаса текст поста был отредактирован. Часть про опьянение и алкогольную/наркотическую интоксикацию заменили на «причины его смерти установит следствие». Также было отредактировано замечание о самовольном переходе на сторону противника — теперь обстоятельства перехода «не установлены».