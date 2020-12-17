Обыски, в частности, проходят в помещениях Минкульта, а также в директорате культурного наследия и музеев.
«17 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещения Министерства культуры и информационной политики, в Директорат культурного наследия и музеев», — рассказали в пресс-службе.
В министерстве также отметили, что обыски проводятся по делу, которое касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году. В это время Министерство культуры и информационной политики еще не было создано.