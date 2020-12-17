Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пришло с обысками в Министерство культуры и информационной политики по делу 2019 года. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщила пресс-служба Минкульта

Антикоррупционные дармоеды: почему НАБУ работает с «нулевым» результатом © пресс-служба НАБУ проходят в помещениях Минкульта, а также в директорате культурного наследия и музеев.

«17 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещения Министерства культуры и информационной политики, в Директорат культурного наследия и музеев», — рассказали в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что обыски проводятся по делу, которое касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году. В это время Министерство культуры и информационной политики еще не было создано.