Россия не применит санкции, а откажется оказывать Александру Лукашенко финансовую поддержку. Об этом заявил российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Прежде всего, отметил Болкунец, Россия может попытаться склонить Лукашенко к российскому эмбарго на европейскую сельскохозяйственную продукцию, которая попадает на российский рынок через Белоруссию. Если Белоруссия на это не пойдет, Россия может перекрыть весь поток молочной и мясной продукции из нее, добавил политолог.

«Это будет существенно влиять на ситуацию в белорусской экономике, потому что Россия является ключевым рынком сбыта для белорусской сельхозпродукции. С начала года белорусский товарооборот обвалился примерно на 18% из-за пандемии», — рассказал Болкунец.

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Он подчеркнул, что Россия не захочет нести бремя ответственности за то, что Александр Лукашенко совершает в Белоруссии, и риски возможного дефолта.

Сейчас Россия предоставила возможность для перекредитования, пояснил Болкунец, но в следующем году Белоруссии потребуется погасить более $3 млрд внешних долгов. Европа давать кредиты не будет, Россия также может отказать, отметил он.

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