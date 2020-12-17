Глава Минюста Украины Денис Малюська 17 декабря поздравил работников Государственной исполнительной службы с профессиональным праздником в Facebook, проиллюстрировав запись своим фото с орудиями пыток

«Где-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 1990-х. Сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере… Система непрестанно меняется к лучшему. И это — с вашей помощью», — написал Малюська.

Министр юстиции Малюська призвал пренебречь буквой закона ради увольнения судей КС Украины © Facebook, Denis Malyuska

Кроме того, он предложил создать платные камеры повышенной комфортности в следственных изоляторах и говорил, что не понимает запрета на использование игровых приставок в исправительных учреждениях.