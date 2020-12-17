«Где-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 1990-х. Сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере… Система непрестанно меняется к лучшему. И это — с вашей помощью», — написал Малюська.
Ранее Малюська неоднократно жаловался, что ему не хватает зарплаты министра, а также заявлял, что он не против уйти в отставку.
Кроме того, он предложил создать платные камеры повышенной комфортности в следственных изоляторах и говорил, что не понимает запрета на использование игровых приставок в исправительных учреждениях.