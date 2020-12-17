Президент России Владимир Путин 17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой 17 декабря вели российские телеканалы, заверил, что власть решит вопрос с пресной водой в Крыму, а также в Новороссийске и Геленджике

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