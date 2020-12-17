«Сейчас проводят геологические исследования. <…> Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно. Просто этим в советское время и во время, когда Крым был в составе Украины, не занимались. Сейчас эти вопросы решаются широко. Есть еще для Крыма одна инновация: специалисты говорят о том, что под Азовским морем могут быть большие запасы пресной воды. Проблему мы решим. Средства соответствующие выделяются. На этом государство экономить не будет 100%, даже не сомневайтесь. Это касается не только Крыма, но и Новороссийска, Геленджика и проч.», — сказал Путин.