Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья и предложила оставить там вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
Глава государства пожелал Санду успехов в работе, но отметил, что она, как представитель политической силы, ничего нового не сказала — вопрос миротворцев давно озвучивали представители различных западных стран.
«В целом — мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдет по пути примирения ситуация. Мы за это. И мы были уже близки с бывшим президентом Ворониным к этому», — сказал Путин.
По его словам, представители западных стран в последний момент «нажали» на экс-президента Воронина и он отказался от договоренностей с Россией.