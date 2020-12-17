Россия не против вывести миротворческий контингент из Молдавии, если будет налажен нормальный диалог молдавских властей с Приднестровьем. Об этом на пресс-конференции 17 декабря заявил президент России Владимир Путин

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья и предложила оставить там вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии и зовет всех на протесты: чего ей не хватает? © Facebook, Maia Sandu

«В целом — мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдет по пути примирения ситуация. Мы за это. И мы были уже близки с бывшим президентом Ворониным к этому», — сказал Путин.

По его словам, представители западных стран в последний момент «нажали» на экс-президента Воронина и он отказался от договоренностей с Россией.