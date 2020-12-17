В середине октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых акций протеста, начавшихся в стране после парламентских выборов. Внеочередные президентские выборы намечены на 10 января 2021 года.
«Ну а что, там это впервые что ли? Там постоянно эта чехарда происходит. Там постоянно, на мой взгляд, забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран. Уровень политического сознания, уровень зрелости институтов не такой, как, скажем, во Франции», — сказал президент.
Путин также отметил, что это результат не сегодняшнего дня, а длительного поиска Киргизией своего пути.