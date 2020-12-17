Кандидатуру Витренко поддержали 10 из 22 депутатов — членов комитета, присутствующих на заседании. Для поддержки он должен был набрать 12 голосов.

Юрий Витренко - экономист и финансист, сын политика Наталии Витренко, гендиректор инвестиционной компании AYA Capital.

«Слуги народа» не хотят видеть Витренко вице-премьером - СМИ
«Слуги народа» не хотят видеть Витренко вице-премьером - СМИ
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
В июле Витренко заявил, что завершает свою работу в компании. Он заявил, что его должность сокращают и через два месяца его уволят. Причиной увольнения он назвал то, что сейчас «не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом».

Также Витренко заявил, что его увольнение — это реакция главы правления компании Андрея Коболева на «неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла».

«Нафтогаз» объяснил сокращение должности Витренко оптимизацией внутренней организационной структуры.