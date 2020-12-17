Комитет Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал кандидатуру экс-директора «Нафтогаза» Юрия Витренко на должность министра энергетики. Об этом 17 декабря свидетельствует трансляция заседания, которая обнародована в YouTube

Кандидатуру Витренко поддержали 10 из 22 депутатов — членов комитета, присутствующих на заседании. Для поддержки он должен был набрать 12 голосов. Юрий Витренко - экономист и финансист, сын политика Наталии Витренко, гендиректор инвестиционной компании AYA Capital. «Слуги народа» не хотят видеть Витренко вице-премьером - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Также Витренко заявил, что его увольнение — это реакция главы правления компании Андрея Коболева на «неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла». «Нафтогаз» объяснил сокращение должности Витренко оптимизацией внутренней организационной структуры.