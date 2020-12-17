Кандидатуру Витренко поддержали 10 из 22 депутатов — членов комитета, присутствующих на заседании. Для поддержки он должен был набрать 12 голосов.
Юрий Витренко - экономист и финансист, сын политика Наталии Витренко, гендиректор инвестиционной компании AYA Capital.
В июле Витренко заявил, что завершает свою работу в компании. Он заявил, что его должность сокращают и через два месяца его уволят. Причиной увольнения он назвал то, что сейчас «не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом».
Также Витренко заявил, что его увольнение — это реакция главы правления компании Андрея Коболева на «неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла».
«Нафтогаз» объяснил сокращение должности Витренко оптимизацией внутренней организационной структуры.