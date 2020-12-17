Бывшая и. о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун перекладывает ответственность за фобию вакцинации на Украине с рынка коммерческой медицины на СССР. Об этом заявил журналист издания Украина.ру Андрей Манчук

«Пришел бы каюк»: Степанов высказался о медреформе Супрун © Facebook, Максим Степанов

Манчук напомнил, что СССР всегда был признанным мировым лидером в области вакцинации, а также рассказал о резонансной трагедии в США, когда одна из фармацевтических компаний выпустила бракованную вакцину с неослабленным вирусом полиомиелита, которую получили около 120 тысяч детей. В результате этого переболели десятки тысяч школьников, некоторые из них умерли или оказались парализованными.

«Этот инцидент спровоцировал массовое недоверие к прививкам — однако оно существовало только на Западе и пришло в бывший СССР после 1991 года, вместе с распадом советской медицинской системы. Именно тогда в Украине начали бояться прививок, не доверять медицинским препаратам… Супрун пытается обвинить "совок" в том, в чем на самом-то деле виноват рынок и его губительные "реформы"», — заявил журналист.

Он подчеркнул, что, помимо прочего, у многих украинцев не было денег на полноценное эффективное лечение в условиях тотальной коммерциализации медицины, поэтому они потянулись к знахарским снадобьям и «чудодейственным амулетам».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.