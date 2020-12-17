Сегодня белорусское руководство пожинает плоды своей политики отказа от Союзного государства. Об этом шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, политолог Юрий Баранчик сказал в интервью изданию Украина.ру

Что мешает создать реальное Союзное государство Белоруссии и России © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Мне эта ситуация напоминает "Сказку о золотой рыбке", когда старуха, попросив у рыбки еще больше, оказалась в прежней позиции… Сейчас белорусское руководство пожинает плоды своей политики отказа от Союзного государства. Сейчас республика оказывается в 1994 году, когда к власти пришел Александр Лукашенко», — заявил Баранчик.

Он подчеркнул, что республика оказалась в идеологическим кризисе, так как проект объединения славянских семей, о котором говорил Лукашенко, оказался дискредитирован.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.