Отмечается, что заметно увеличился стол с провизией, где протестующие могут подкрепиться фруктами, бутербродами и сладостями. Палатки убрали, чтобы избежать конфликта с полицией.
«Этой ночью также не обошлось без трудностей. Полиция блокировала все наши попытки доставить на Майдан какую-то часть еды… Наш протест продолжается, будем здесь стоять, пока правительство не выполнит наши требования», — заявил один из лидеров организации «Save ФОП», организатор акции Сергей Доротич.
Также он рассказал, что на данную минуту у организаторов акции нет конкретных планов проведения протеста, но правоохранителей на Майдане значительно больше, чем митингующих.
Кроме того, СМИ сообщают, что с утра протестующие провели учредительное собрание и решили просить у местных властей установить биотуалеты на Майдане.
Предприниматели митингуют в Киеве с 15 декабря. В первый день протестов пострадали 40 полицейских и десятки демонстрантов.
На фоне митингов президент Владимир Зеленский решил создать координационный совет, который должен наработать законодательные изменения по комплексному решению проблем малого и среднего бизнеса.