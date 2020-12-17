Около 200 протестующих предпринимателей продолжают находиться на майдане Независимости в Киеве третий день. Об этом 17 декабря сообщает «Страна»

Отмечается, что заметно увеличился стол с провизией, где протестующие могут подкрепиться фруктами, бутербродами и сладостями. Палатки убрали, чтобы избежать конфликта с полицией.

«Этой ночью также не обошлось без трудностей. Полиция блокировала все наши попытки доставить на Майдан какую-то часть еды… Наш протест продолжается, будем здесь стоять, пока правительство не выполнит наши требования», — заявил один из лидеров организации «Save ФОП», организатор акции Сергей Доротич.

Также он рассказал, что на данную минуту у организаторов акции нет конкретных планов проведения протеста, но правоохранителей на Майдане значительно больше, чем митингующих.

Порошенко, Коломойский или Сорос: кто стоит за новым Майданом? © AFP, GENYA SAVILOV

Предприниматели митингуют в Киеве с 15 декабря. В первый день протестов пострадали 40 полицейских и десятки демонстрантов.

На фоне митингов президент Владимир Зеленский решил создать координационный совет, который должен наработать законодательные изменения по комплексному решению проблем малого и среднего бизнеса.