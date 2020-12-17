Депутат напомнил, что в их эпоху в результате войн с Турцией к Российской империи присоединили Крым, население которого ранее разоряло набегами территории Украины, Руси и Польши.
«Благодаря искоренению этого разбойничьего Крымского ханства стало возможным воздвигнуть Екатеринослав, Николаев, Херсон, Очаков, Одессу, Никополь, Павлоград и другие города», — сказал Затулин.
Он подчеркнул, что действия Потемкина и Екатерины II открыли просторные территории для предков нынешних украинцев, которые смогли наконец-то не бояться за свою жизнь, и, соответственно, они являются героями Украины.
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В Одессе националисты не раз проводили акции с требованием снести памятник Екатерине II и ее сподвижникам.
Как пишет историк Александр Васильев, в рамках стирания исторической памяти о Новороссии украинскими националистами культивируется миф о том, что русские в Причерноморье не основывали никаких новых городов, а лишь переименовывали прежние татарские и казацкие «мегаполисы».