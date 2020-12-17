Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поддержала решение Украины ввести в стране локдаун – ограничения важны, но более значимо их исполнение. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге, передает РИА Новости 17 декабря

Кабинет министров Украины принял решение ввести полный локдаун с 8 по 24 января из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а школьники проведут это время на каникулах.

Пандемия пуще карантина. Общественное мнение и ковид на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Теперь мы стали намного более искушенными в наших знаниях и использовали то, что мы называем многоуровневым подходом. То есть с каждым разом мы применяем более строгие подходы, а не "все или ничего"… Так что если у вас полный локдаун, это абсолютно не лучшая ситуация», — сказал он.

Клюге также перечислил негативные аспекты локдауна: в школы не смогут ходить дети с инвалидностью, пациенты с различными заболеваниями, не относящимися к новому вирусу, будут испытывать затруднения в получении медицинской помощи.