Властям в Киеве не хватает политического мужества в решении проблемы урегулирования в Донбассе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вели 17 декабря российские телеканалы

«Это провокация»: Путин ответил Шнурову на вопрос о российских хакерах © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк

«Ведь практически все главы государства и прошлые и нынешний (Владимир Зеленский) приходили с лозунгом разрешения конфликта в Донбассе и объединения страны… но ничего не получается. Не хватает им политического мужества. Они, когда при ходят к власти, опираются на большинство избирателей, а когда попадают во власть, уже начинают немого колебаться и оглядываться на крайние националистические силы, и процесс замирает. Так же происходит и сейчас», — сказал Путин.

Он отметил, что благодаря достигнутым в Париже договоренностям ситуация улучшилась. Заверил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Но решение конфликта зависит от Украины.