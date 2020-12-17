По его словам, конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован, остается вопрос когда, это зависит от политики Киева.
«Ведь практически все главы государства и прошлые и нынешний (Владимир Зеленский) приходили с лозунгом разрешения конфликта в Донбассе и объединения страны… но ничего не получается. Не хватает им политического мужества. Они, когда при ходят к власти, опираются на большинство избирателей, а когда попадают во власть, уже начинают немого колебаться и оглядываться на крайние националистические силы, и процесс замирает. Так же происходит и сейчас», — сказал Путин.
Он отметил, что благодаря достигнутым в Париже договоренностям ситуация улучшилась. Заверил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Но решение конфликта зависит от Украины.