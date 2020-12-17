Первая леди Украины Елена Зеленская достаточно продолжительное время подвергалась критике со стороны своих подписчиков в социальных сетях. Избирателей возмущало, что главная женщина страны выглядит неподобающе, одеваясь в мешковатые бесформенные одежды. Судя по последним постам Зеленской в Instagram, она услышала просьбы народа

Супруга президента Украины Владимира Зеленского любит брючные костюмы. Только за последнее время она продемонстрировала их около десятка на различных мероприятиях. Однако не все ее наряды нравятся гражданам страны, соцсети первой леди просто завалены критическими замечаниями по поводу ее стиля.

Доярка из Хацапетовки: Зеленскую разгромили за новый наряд © пресс-служба президента Украины

Публикации с последних мероприятий с участием первой леди свидетельствуют о том, что она услышала просьбы народа и поработала над стилем. Так, Зеленская появилась на публике в лаконичном приталенном голубом пальто, в белом, красном и темно-сером элегантных брючных костюмах и искусно сочетала брюки винной расцветки со свитером с длинным рукавом-фонарик.