Супруга президента Украины Владимира Зеленского любит брючные костюмы. Только за последнее время она продемонстрировала их около десятка на различных мероприятиях. Однако не все ее наряды нравятся гражданам страны, соцсети первой леди просто завалены критическими замечаниями по поводу ее стиля.
Причем некоторые подписчики не просто советовали женщине сменить стилиста, но и не стеснялись в выражениях, заявляя, что она похожа на «доярку из Хацапетовки», ребенка, вытащившего из маминого шкафа пиджак не по плечу и предполагали, что ее стилист «порохобот» и Зеленскую просто ненавидит. Вот один из таких критикуемых образов.
Публикации с последних мероприятий с участием первой леди свидетельствуют о том, что она услышала просьбы народа и поработала над стилем. Так, Зеленская появилась на публике в лаконичном приталенном голубом пальто, в белом, красном и темно-сером элегантных брючных костюмах и искусно сочетала брюки винной расцветки со свитером с длинным рукавом-фонарик.