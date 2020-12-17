«Герой» видеоролика тушит окурок в простреленной голове несчастного животного. Как выяснилось, это 25-летний уроженец Ровно, солдат 14-й отдельной моторизованной бригады, участвовавшей в боях с ополчением Донбасса зимой 2015 года.
Сейчас это подразделение дислоцируется во Владимире-Волынском.
«Надеемся, что с ним проведут не только воспитательную работу по поводу вреда курения сигарет», — пишут журналисты Telegram-канала.
Пользователи сети отреагировали на акт насилия, совершенный военнослужащими ВСУ.
«Тихий ужас. Как он психиатра прошел", "Ох и тварь!!! Не долго тебе ходить с целой головкой", "Господи, как земля таких носит, зачем нужна эта нечисть?"», — пишут комментаторы.
В конце ноября на полигоне Широкий лан под Николаевым ВСУ провели учения с учетом опыта азербайджанской армии во время войны в Нагорном Карабахе. По легенде учений, украинская армия «освободила временно оккупированные районы Донбасса».