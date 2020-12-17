Военнослужащий украинской армии запечатлел на видео издевательства над трупом застреленного кота, вызвав волну негодования у пользователей украинского сегмента интернета. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Вартовi Еспресо»

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain

Сейчас это подразделение дислоцируется во Владимире-Волынском.

«Надеемся, что с ним проведут не только воспитательную работу по поводу вреда курения сигарет», — пишут журналисты Telegram-канала.

Пользователи сети отреагировали на акт насилия, совершенный военнослужащими ВСУ.

«Тихий ужас. Как он психиатра прошел", "Ох и тварь!!! Не долго тебе ходить с целой головкой", "Господи, как земля таких носит, зачем нужна эта нечисть?"», — пишут комментаторы.

В конце ноября на полигоне Широкий лан под Николаевым ВСУ провели учения с учетом опыта азербайджанской армии во время войны в Нагорном Карабахе. По легенде учений, украинская армия «освободила временно оккупированные районы Донбасса».