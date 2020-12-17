После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса городом будет управлять секретарь горсовета Игорь Терехов, который впоследствии может войти в орбиту главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в комментарии «Главреду» 17 декабря

Ушёл непобеждённым. На смерть Геннадия Кернеса © Facebook, Геннадий Кернес Павел Фукс.

По словам Золотарева, тот, кто сумеет позиционировать себя как преемника Кернеса, будет иметь лучшие стартовые возможности и даже может выиграть выборы. В связи с этим политолог считает, что Терехов занимает ключевую позицию, с которой легче всего заходить в избирательную кампанию, хотя желающих побороться за наследство экс-мэра будет немало.

«Наверняка, ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа — За жизнь" — ред.) захочет получить в Харькове политический реванш, так как управление первой столицей Украины очень важно для [Виктора] Медведчука. Тем более что эта политсила имеет высокий рейтинг в регионе, и потому проигрывать Харьков было бы несолидно. В частности, одним из возможных кандидатов может стать Александр Фельдман — бизнесмен и член фракции ОПЗЖ, который является довольно популярным человеком в Харькове», — отметил Золотарев.

Еще один вероятный кандидат на усиление влияния в Харькове, по его мнению, — это Аваков, у которого в Харькове также хорошие позиции. В пользу этого, по словам эксперта, свидетельствует то, что министру удалось убрать из руководства облсоветом Харькова Сергея Чернова, который занимался этим 12 лет, и поставить на его место Артура Товмасяна.

При этом Терехов, по мнению Золотарева, также со временем может оказаться в орбите Авакова, поскольку не является самостоятельной политической фигурой и нуждается в точке опоры.

В целом, как прогнозирует политолог, никаких катаклизмов в Харькове не будет, однако политическая борьба может негативно сказаться на работе городского хозяйства.