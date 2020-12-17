Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в 2021 году на вакцины от COVID-19 выделят 2,6 млрд гривен (около 6 млрд рублей), но нужно в шесть раз больше. Об этом 17 декабря он сообщил на брифинге, который транслировали в Facebook

«Для финансирования вакцинации должны рассчитанную сумму, которую необходимо заложить в бюджет, — это 15,1 млрд грн (около 38 млрд руб.), но пока в бюджете-2021 на вакцинацию выделено 2,6 грн», — отметил Степанов.

Поскольку этой суммы, по его словам, недостаточно, в министерстве в экстренном порядке ищут, где взять дополнительные средства. Также он рассказал, что 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках программы COVAX Украина планирует получить уже в феврале и для этого уже почти завершили всю работу с документами.

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Повторно COVID-19 подтвердили на Украине по состоянию на средину декабря у 2161 человека.

Кабмин принял решение ввести жесткие ограничения с 8 по 24 января и дополнительно с 19 декабря отменить все новогодние мероприятия.