Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что скончавшийся от осложнений коронавируса бывший градоначальник Харькова Геннадий Кернес был сложным человеком, но никогда не отказывал в помощи. Об этом 17 декабря он написал в Facebook

«После покушения единственное, что держало его «на плаву» в этом трагичном мире, — это была его работа… Гена был исключительно сложным человеком. Но он и Харьков — неразделимые понятия… Ещё он всегда шел навстречу по любым просьбам… Покойся с миром, друг мой. И даже если сегодня на твоих костях будет топтаться различная падаль, то тебе по большому счёту все равно», — написал он.

Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19 в августе и сражался с болезнью четыре месяца. Около месяца Кернес лечился в местной больнице, после чего был отправлен спецрейсом в немецкую клинику «Шарите».

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На местных выборах 25 октября Кернес получил 60,34% голосов избирателей и был переизбран на должность в первом же туре.

В 2014 году на Кернеса было совершено покушение. Во время пробежки по Белгородскому шоссе в него выстрелили предположительно из оружия калибром 7,62 мм. Мэр Харькова получил тяжёлое ранение, в результате которого было пробито лёгкое и печень, пуля прошла навылет. Впоследствии Кернес был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.