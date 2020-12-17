Кулеба заявил, что первым ключевым приоритетом является развитие продуктовой экономики, которая предполагает максимальную поддержку бизнеса.
Кроме поддержки бизнеса, ключевыми приоритетами он назвал обеспечение безопасности страны и построение синергии с Украиной из-за рубежа.
«Страна должна научиться зарабатывать деньги. Когда мы научимся зарабатывать, заводить деньги в страну и беречь их внутри страны, тогда мы станем действительно сильным государством», — сказал министр.
По его словам, в следующем десятилетии необходимо обеспечить безопасность страны, чтобы иностранные инвесторы были заинтересованы вкладывать средства в Украину.
Ранее Кулеба рассказал о приоритетах для украинской дипломатии на 2021 год, заявив о противодействии России и создании «Крымской платформы». Кулеба также отметил необходимость более тесного экономического сотрудничества между Украиной и странами Азии, Африки и Латинской Америки.
По данным Европейской бизнес-ассоциации, в 2020 году инвестиционная привлекательность Украины рекордно снизилась. Ее индекс во второй половине 2020 года составил 2,4 балла из 5 возможных.