На панельной дискуссии Киевского международного экономического форума «Мир после пандемии. Новые возможности для Украины» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об экономических приоритетах государства, сообщает 17 декабря пресс-служба министерства

Кулеба заявил, что первым ключевым приоритетом является развитие продуктовой экономики, которая предполагает максимальную поддержку бизнеса.

Кроме поддержки бизнеса, ключевыми приоритетами он назвал обеспечение безопасности страны и построение синергии с Украиной из-за рубежа.

«Страна должна научиться зарабатывать деньги. Когда мы научимся зарабатывать, заводить деньги в страну и беречь их внутри страны, тогда мы станем действительно сильным государством», — сказал министр.

Кулеба рассказал, когда ЕС откроет границы для украинцев © Facebook Dmytro Kuleba

Ранее Кулеба рассказал о приоритетах для украинской дипломатии на 2021 год, заявив о противодействии России и создании «Крымской платформы». Кулеба также отметил необходимость более тесного экономического сотрудничества между Украиной и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

По данным Европейской бизнес-ассоциации, в 2020 году инвестиционная привлекательность Украины рекордно снизилась. Ее индекс во второй половине 2020 года составил 2,4 балла из 5 возможных.