Основанием для лишения паспорта станет решение суда или приговор международного трибунала, подтверждающие участие обвиняемого в террористической деятельности.
Такой деятельностью будет считаться совершение преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, среди которых наемничество, создание незаконного вооруженного формирования, заговор и другие действия с целью захвата власти.
Поправки должны вступить в силу 18 июня 2021 года. Они касаются иностранцев, которые прошли в Белоруссии процедуру натурализации. Несовершеннолетних, а также тех, кто приобрел белорусское гражданство по рождению и никогда не выходил из него, лишить паспорта нельзя.
В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов.