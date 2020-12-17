Власти Белоруссии начнут лишать гражданства республики за экстремизм или «причинение тяжкого вреда интересам государства». Об этом говорится в поправках к закону о гражданстве, передает 17 декабря Sputnik

Такой деятельностью будет считаться совершение преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, среди которых наемничество, создание незаконного вооруженного формирования, заговор и другие действия с целью захвата власти.

Поправки должны вступить в силу 18 июня 2021 года. Они касаются иностранцев, которые прошли в Белоруссии процедуру натурализации. Несовершеннолетних, а также тех, кто приобрел белорусское гражданство по рождению и никогда не выходил из него, лишить паспорта нельзя.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов.