Над книгой «Украина – не Россия» работала бригада авторов во главе с академиком Анатолием Гальчинским. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру депутат Государственной Думы Константин Затулин

«Украина — не Россия» — книга второго президента Украины Леонида Кучмы, изданная в Москве в 2003 году. В ней автор рассуждает о различиях в украинском и русском национальных характерах, взглядах на культурно-историческое прошлое и противоречиях во взаимоотношениях народов.

«Насколько мне известно, писала ее бригада авторов во главе с академиком Гальчинским, а затем она уже было подписана сиятельным президентом Украины. С тех пор книга числится в его эпистолярном наследии», — рассказал Затулин.

Кость Бондаренко: Современную Украину создали Кучма, Мороз и крупный капитал © РИА Новости, Нина Зотина

Депутат подчеркнул, что многие из тех, кого «Гальчинский, он же Кучма» причислял к деятелям истории Украины, жили и действовали, не понимая, что в будущем их отнесут к числу героев независимой Украины, которые не должны иметь ничего общего с Россией.

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Анатолий Гальчинский — украинский экономист, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Участвовал в подготовке предвыборной программы Леонида Кучмы, был советником президента по вопросам макроэкономической политики. Возглавлял рабочую группу по подготовке экономической программы «Путем радикальных экономических реформ».