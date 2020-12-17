Глава организации ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в случае смерти градоначальника на Украине его обязанности исполняет глава городского совета. Об этом 17 декабря она написала в Facebook

Главой городского совета Харькова является соратник скончавшегося ночью от осложнений коронавируса Геннадия Кернеса Игорь Терехов. Новые выборы в городе должна назначить Рада. Но при этом временных рамок в законодательстве нет.

«Пока функции городского головы есть кому выполнять, и консенсус местных элит в этом. Не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время», — считает Айвазовская.

Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19 в августе и сражался с болезнью четыре месяца. Около месяца Кернес лечился в местной больнице, после чего был отправлен спецрейсом в немецкую клинику «Шарите».

Харьков в зоне турбулентности. Как дальше: с Кернесом или без © Facebook, Геннадий Кернес

За все время болезни Кернеса в ноябре была обнародована только одна его фотография, когда распространили слухи о том, что мэра Харькова уже давно нет в живых.

На местных выборах 25 октября Кернес получил 60,34% голосов избирателей и был переизбран на должность в первом же туре. На втором месте оказался представитель «Оппозиционной платформы» Александр Фельдман, который набрал 14,32% голосов. Третье место занял экс-губернатор Алексей Кучер с результатом в 7,24% голосов.

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