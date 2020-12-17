Спецпосланник Папы Римского Клаудио Гуджеротти встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Об этом 17 декабря сообщает Telegram-канал «Пул первого»

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