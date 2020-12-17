«Клаудио Гуджеротти снова в Минске. В Минск Гуджеротти приехал как спецпосланник Папы Римского Франциска. Сегодня архиепископ встретится с президентом», — говорится в посте.
Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Белоруссии до 2015 года.
«Клаудио Гуджеротти снова в Минске. В Минск Гуджеротти приехал как спецпосланник Папы Римского Франциска. Сегодня архиепископ встретится с президентом», — говорится в посте.
Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Белоруссии до 2015 года.
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