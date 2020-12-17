Кочетков рассказал, у кого есть шансы сменить Лукашенко на посту президента Белоруссии
Кочетков рассказал, у кого есть шансы сменить Лукашенко на посту президента Белоруссии
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
«Клаудио Гуджеротти снова в Минске. В Минск Гуджеротти приехал как спецпосланник Папы Римского Франциска. Сегодня архиепископ встретится с президентом», — говорится в посте.

Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Белоруссии до 2015 года.