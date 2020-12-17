Офис президента Украины решил провести 18 декабря «ежегодный» лидерский онлайн-форум для подростков «COVID-19 нас не остановит». Об этом 16 декабря на своей странице в Facebook сообщил Виктор Громовой из Кропивницкого, приложив копии соответствующих документов

Коронавирус позади: глава офиса Зеленского сделал важное заявление © пресс-служба президента Украины Кириллом Тимошенко, детям обещают, что в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский, а также известные украинские и мировые спикеры, бизнесмены, блогеры, певцы и так далее. Цель мероприятия — повышение уровня мотивации и воспитание лидерских качеств у молодежи.

Тимошенко обратился к руководителям регионов с просьбой организовать участие учеников 8-11 классов и пообещал разыграть призы для привлечения участников.

При этом пользователей сети смутило сочетание названия форума, извещающего, что «COVID-19 нам не остановит», и слова «ежегодный». Они пришли к выводу, что коронавирус не оставит Украину еще несколько лет.

«Вакцинация откладывается?», «В Офисе президента что-то знают?», «Победители конкурса получат призовую вакцину — и давай петь песни про ковидку», — сыронизировали комментаторы.

В Офисе президента пока не прокомментировали идею ежегодного форума с таким названием.