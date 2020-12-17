Сын Оксаны Гайсинской, последней супруги мэра Харькова Геннадия Кернеса, скончавшегося ночью в Германии, написал, что любил его как отца, а Кернес ушел из жизни победителем. Запись он разместил в Instagram 17 декабря

«Live strong — жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем», — написал Родион Гайсинский.

Геннадий Кернес скончался в Германии © Facebook, Геннадий Кернес Геннадий Кернес разрешил ему в детстве называть его папой, и это сделало его самым счастливым человеком на свете.

Гайсинский заявил, что гордится тем, что Кернес его воспитал и сделал тем, кто он есть сегодня. По его словам, Кернес был его лучшим другом и образцом для подражания.

Сегодня ночью мэр Харькова скончался на 62-м году жизни в немецкой клинике «Шарите», где лечился от осложнений, вызванных коронавирусом.