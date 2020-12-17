Как пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источники, Пашинян объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов во время новогоднего послания 31 декабря.
Протесты с требованием отставки Пашиняна вспыхнули в Армении в ночь на 10 ноября после того, как глава правительства вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Протестующие обвиняют армянские власти в предательстве. Пашинян при этом заявляет, что чист перед народом. По словам премьера, если бы он не подписал заявление о прекращении огня, армяне бы потеряли весь Карабах.