Армянские средства массовой информации 17 декабря назвали возможную дату отставки премьер-министра Никола Пашиняна

С больной головы на здоровую. Зачем Пашинян соврал про миротворцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Протесты с требованием отставки Пашиняна вспыхнули в Армении в ночь на 10 ноября после того, как глава правительства вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Протестующие обвиняют армянские власти в предательстве. Пашинян при этом заявляет, что чист перед народом. По словам премьера, если бы он не подписал заявление о прекращении огня, армяне бы потеряли весь Карабах.