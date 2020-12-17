Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет для наработки законодательных изменений по решению проблем микробизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 16 декабря

Взбунтовавшиеся предприниматели намерены ночевать на Майдане © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что в этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента.

Глава Офиса главы государства Андрей Ермак возглавит координационный совет и лично будет модерировать диалог с предпринимателями. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки и администрирования сбора налогов.

Первое заседание совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Во вторник, 15 декабря, на Майдане в Киеве прошла акция протеста представителей движения «SaveФОП», которые требовали отменить карантин для предпринимателей и принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Правоохранители снесли палатки ФОП, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, пострадали около 40 правоохранителей.

На следующий день акция продолжилась. Предприниматели заявили о намерении проводить ее мирным путем.