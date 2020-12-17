Отмечается, что в этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента.
Глава Офиса главы государства Андрей Ермак возглавит координационный совет и лично будет модерировать диалог с предпринимателями. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки и администрирования сбора налогов.
Первое заседание совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.
Во вторник, 15 декабря, на Майдане в Киеве прошла акция протеста представителей движения «SaveФОП», которые требовали отменить карантин для предпринимателей и принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Правоохранители снесли палатки ФОП, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, пострадали около 40 правоохранителей.
На следующий день акция продолжилась. Предприниматели заявили о намерении проводить ее мирным путем.