В Одессе ученица заявила по телефону о минировании своей школы, потому что хотела уйти с уроков к домашнему питомцу. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Одесской области 16 декабря

В ходе расследования выяснилось, что звонок совершила 6-летняя первоклассница. Девочка пояснила, что хотела побыстрее уйти из школы домой и поиграть с котом, оставшимся в одиночестве.

С юной нарушительницей пообщались сотрудники органов ювенальной превенции. Девочке объяснили, что ее поступок привел к срыву учебного процесса и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, кто-то действительно нуждался в их помощи.

В Одессе на Якубовича напала фанатка © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

В данном случае ее родителям придется заплатить штраф, согласно ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей).