В ходе расследования выяснилось, что звонок совершила 6-летняя первоклассница. Девочка пояснила, что хотела побыстрее уйти из школы домой и поиграть с котом, оставшимся в одиночестве.
С юной нарушительницей пообщались сотрудники органов ювенальной превенции. Девочке объяснили, что ее поступок привел к срыву учебного процесса и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, кто-то действительно нуждался в их помощи.
Правоохранители попросили девочку больше не вызывать в шутку полицию и экстренные службы. Ей рассказали, что такие действия караются законом.
В данном случае ее родителям придется заплатить штраф, согласно ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей).