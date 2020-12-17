В Офисе президента Украины пока не получили приглашения на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщил Telegram-канал «Шептун» 17 декабря

По данным ресурса, в Офисе президента «очень грустные настроения».

«Стало известно, что уже даже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила приглашение на инаугурацию Байдена. А Зеленский продолжает находиться в подвешенном состоянии», — передает канал.

Байден и его «украинцы»: кто будет работать в новой администрации президента США © REUTERS, Leah Millis Владимир Зеленский и его команда очень огорчены, поскольку не понимают, как строить политический курс с США, отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что последние год-полтора тема Украины во внутренней политике США была болезненной.

В конце ноября экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила в интервью, что приглашена на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.