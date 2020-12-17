По данным ресурса, в Офисе президента «очень грустные настроения».
«Стало известно, что уже даже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила приглашение на инаугурацию Байдена. А Зеленский продолжает находиться в подвешенном состоянии», — передает канал.
При этом Владимир Зеленский и его команда очень огорчены, поскольку не понимают, как строить политический курс с США, отмечается в сообщении.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что последние год-полтора тема Украины во внутренней политике США была болезненной.
В конце ноября экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила в интервью, что приглашена на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.