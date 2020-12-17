Бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко, экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания готов дать показания в Гааге против высокопоставленных украинских политиков по делу МH17 и по делу о преступлениях ВСУ в Донбассе. Он сообщил об этом на своем YouTube-канале 16 декабря

Украина получит доступ к материалам дела MH17 © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и представителям украинских правоохранительных органов. Однако первые заявили, что не собираются «копать» под Порошенко, несмотря на предвыборные обещания Зеленского посадить своего предшественника, а вторые дали понять, что будут всячески саботировать расследование.

В итоге, по словам экс-депутата, он решил обратиться в суд Гааги и уже направил туда заявление о готовности дать свидетельские показания. Жвания хочет объединить в один процесс дело о крушении пассажирского самолета MH17, ответственность за которое, по его словам, несут высокопоставленные политики Украины, и дело о преступлениях, совершенных ВСУ в Донбассе. В частности, были названы два имени: Порошенко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

«Я подал официальное прошение, чтобы меня вызвали как свидетеля в Гаагу на судебное заседание. Я готов дать показания против лиц из числа бывшего руководства Украины», — заявил Жвания.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Международная следственная группа под руководством Нидерландов по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого предположительно был сбит лайнер.

В июле этого года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Российское ведомство заявило, что обвинения Совместной следственной группы в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, подобные той, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.