Участники украинской фольклорной группы Yuko Юлия Юрина и Стас Королев заявили, что им всегда было непросто друг с другом, а в 2020 году они и вовсе перестали ладить, поэтому музыканты приняли решение разойтись по-хорошему. Сообщение об этом появилось на Instagram-странице Yuko 16 декабря

«2020 год стал переломным, и наши пути стали расходиться. Нам всегда было сложно. Две творческие головы, которые раньше создавали нечто уникальное, больше не могут подружиться. Настало время прощаться. Со слезами на глазах мы объявляем о закрытии группы», — говорится в публикации

Участники группы Юлия Юрина и Стас Королев успокоили поклонников, что продолжат заниматься музыкой, но уже отдельно друг от друга, а на прощание представили последний общий трек «Можна, да можна».

Инициатива создания Yuko принадлежала украинскому певцу и композитору Ивану Дорну. Он, будучи судьей проекта «Голос країни 6» в 2016 году предложил своим подопечным Юриной и Королеву создать дуэт. За 4 года ребята записали 2 альбома и в 2019 году стали финалистами нацотбора на песенный конкурс «Евровидение».