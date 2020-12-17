Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса, сообщил его близкий друг бизнесмен Павел Фукс. Его слова приводит 17 декабря РИА Новости

Геннадий Кернес: кто он © Facebook, Геннадий Кернес

По словам Фукса, COVID-19 дал осложнения на работу жизненно важных органов.

В октябре Кернес, несмотря на свою болезнь, победил на выборах мэра Харькова. Как заявляли в окружении градоначальника, он намеревался вернуться на Украину до конца года, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей.