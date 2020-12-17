Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал появление большого количества информации о коронавирусе, звучащей в стране не из уст специалистов. Соответствующее видео медик выложил в Instagram 16 декабря

По словам врача, сейчас каждый уважающий и не уважающий себя блогер считает своим долгом рассказать всему миру о личном опыте борьбы с коронавирусом. Самое страшное, уверен врач, когда такие люди дают советы другим, как лечиться.

Комаровский рассказал всю правду о магнитных браслетах © Facebook Евгения Комаровского

«Вот открываю интернет, смотрю: вот в студии находится врач, причем хороший врач, которая говорит, что антибиотики не нужны, но тут же в этой студии оказываются матерые политики, которые переболели, но при этом жрали два антибиотика, а один третий им кололи в задницу, и считают, что им помогло. И мы доходим до стандартной в наших краях ситуации, когда политики дискутируют с медиками о том, как правильно лечить», — возмутился Комаровский.

Доктор посоветовал политикам не считать себя умнее специалистов и начать консультироваться с врачами в важных для страны вопросах, блогерам порекомендовал не экстраполировать личный опыт на всех, а своим пациентам — не слушать никого, кроме своего лечащего врача.