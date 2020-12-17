По словам врача, сейчас каждый уважающий и не уважающий себя блогер считает своим долгом рассказать всему миру о личном опыте борьбы с коронавирусом. Самое страшное, уверен врач, когда такие люди дают советы другим, как лечиться.
Еще хуже, по словам украинского доктора, себя ведут политики, которые решили, что стали умнее медиков, и стали вместо них давать комментарии на телевидении, принимать решения о лечении болезни и, что хуже всего, — придумывать «дебильные карантины, никак не реализуемые».
«Вот открываю интернет, смотрю: вот в студии находится врач, причем хороший врач, которая говорит, что антибиотики не нужны, но тут же в этой студии оказываются матерые политики, которые переболели, но при этом жрали два антибиотика, а один третий им кололи в задницу, и считают, что им помогло. И мы доходим до стандартной в наших краях ситуации, когда политики дискутируют с медиками о том, как правильно лечить», — возмутился Комаровский.
Доктор посоветовал политикам не считать себя умнее специалистов и начать консультироваться с врачами в важных для страны вопросах, блогерам порекомендовал не экстраполировать личный опыт на всех, а своим пациентам — не слушать никого, кроме своего лечащего врача.