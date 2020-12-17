Аваков обратился к своему итальянскому коллеге с просьбой рассмотреть возможность передачи Украине, если это позволит развитие эпидемической ситуации в Италии, избыточного количества вакцин, поступление которых ожидается в Италии вскоре в пределах квоты ЕС.
«Луиджи Ди Майо заверил, что соответствующий запрос украинской стороны, который также поступил во внешнеполитическое ведомство Италии в ноте украинского посольства, будет рассмотрен как приоритетный», — говорится в материале ведомства.
В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer ввиду того, что Великобритания и США уже начали проведение массовой вакцинации.
При этом накануне американская медработница угодила в больницу после прививки вакциной Pfizer.