Запрос Украины о передаче излишков вакцины против COVID-19 в Италии рассмотрят как приоритетный. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо во время переговоров с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, сообщили 16 декабря на сайте МВД Украины

Бортник рассказал, при каких обстоятельствах Аваков станет премьером Украины © Facebook, Арсен Аваков

«Луиджи Ди Майо заверил, что соответствующий запрос украинской стороны, который также поступил во внешнеполитическое ведомство Италии в ноте украинского посольства, будет рассмотрен как приоритетный», — говорится в материале ведомства.

В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer ввиду того, что Великобритания и США уже начали проведение массовой вакцинации.

При этом накануне американская медработница угодила в больницу после прививки вакциной Pfizer.