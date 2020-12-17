Ранее соцопрос Центра Разумкова показал, что президента Владимира Зеленского украинцы считают политиком года и главным разочарованием одновременно.
Подоляк отметил, что общество хочет эффективных решений, но на их реализацию требуются время и ресурсы.
«Но тут же появляются легендарные вчерашние "лидеры", олигархические медиа, которые не просто систематически, упорно рассказывают, что все "не так и все очень плохо". Они умышленно формируют у общества ощущение проигрыша, ощущение безысходности. Загоняют его (общество) в состояние негатива и обреченности», — заявил он.
Советник считает, что, находясь в таком информационном поле, общество бросается в крайности и либо становится равнодушным и перестает бороться за иную повестку, либо становится деструктивным и жаждущим немедленных перевыборов. При этом он подчеркнул, что Зеленский придерживается сделанных заявлений, независимо от медийно моделируемого оппонентами негатива.
Согласно результатам соцопроса, проведенного с 4 по 9 декабря, политиком 2020 года Зеленского назвали 20% респондентов. Этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года, — тогда таковым его считали 46% опрошенных. Разочарованием 2020 года в украинской политике Зеленского назвали 42% опрошенных.