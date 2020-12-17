Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк, комментируя полярность восприятия украинцами главы государства, заявил, что экс-чиновники и ряд СМИ намеренно формируют у общества ощущение безысходности, написала «КП в Украине» 16 декабря

«Страна его сожрет»: Прилепин рассказал, что будет, если к власти в РФ придет свой Зеленский © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского украинцы считают политиком года и главным разочарованием одновременно.

Подоляк отметил, что общество хочет эффективных решений, но на их реализацию требуются время и ресурсы.

«Но тут же появляются легендарные вчерашние "лидеры", олигархические медиа, которые не просто систематически, упорно рассказывают, что все "не так и все очень плохо". Они умышленно формируют у общества ощущение проигрыша, ощущение безысходности. Загоняют его (общество) в состояние негатива и обреченности», — заявил он.

Советник считает, что, находясь в таком информационном поле, общество бросается в крайности и либо становится равнодушным и перестает бороться за иную повестку, либо становится деструктивным и жаждущим немедленных перевыборов. При этом он подчеркнул, что Зеленский придерживается сделанных заявлений, независимо от медийно моделируемого оппонентами негатива.

Согласно результатам соцопроса, проведенного с 4 по 9 декабря, политиком 2020 года Зеленского назвали 20% респондентов. Этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года, — тогда таковым его считали 46% опрошенных. Разочарованием 2020 года в украинской политике Зеленского назвали 42% опрошенных.