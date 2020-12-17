На снимках Смеюха хвастается фигурой в блестящем бикини в компании сине-желтого попугая на фоне пляжа, моря и отдыхающих.
«Внимание, проверка на патриотичность! Что первым вы увидели на фото? И если это попугай с окраской сине-желтого флага Украины — бинго — вы победили! Если бы в Дубай чаще прилетали наши земляки, вполне возможно, что мне удалось бы пообщаться с птицей на щірій та рідній. Займусь этим во время следующей поездки!» — написала певица.
«Секс-бомба массового поражения», «Извините за невнимательность», «Два слова на украинском, и одно с ошибкой, это специально???», «Патриотичный попугай, как его зовут?» — написали поклонники девушки.
Судя по геотегу в записи, певица отдыхает в роскошном отеле Rixos The Palm Dubai на острове Пальма Джумейра.
Ранее продюсер «НеАнгелов» Юрий Никитин заявил, что менять репертуар на украиноязычный группа не планирует.