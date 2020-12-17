Солистка украинской группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха поделилась снимками на пляже в компании попугая расцветки флага Украины и провела тест подписчиков на патриотизм. Откровенные кадры она опубликовала на днях у себя в Instagram

На снимках Смеюха хвастается фигурой в блестящем бикини в компании сине-желтого попугая на фоне пляжа, моря и отдыхающих.

«Внимание, проверка на патриотичность! Что первым вы увидели на фото? И если это попугай с окраской сине-желтого флага Украины — бинго — вы победили! Если бы в Дубай чаще прилетали наши земляки, вполне возможно, что мне удалось бы пообщаться с птицей на щірій та рідній. Займусь этим во время следующей поездки!» — написала певица.

«НеАнгелы» отказались от украинского языка © неАнгелы/Инстаграм

Судя по геотегу в записи, певица отдыхает в роскошном отеле Rixos The Palm Dubai на острове Пальма Джумейра.

Ранее продюсер «НеАнгелов» Юрий Никитин заявил, что менять репертуар на украиноязычный группа не планирует.