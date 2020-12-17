Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун 16 декабря в своем Facebook призвала украинцев выбросить лекарства, которые широко применяли в Советском Союзе

«Мочи Манту». Обозреватель Украины.ру Андрей Манчук о том, как Ульяна Супрун на него обиделась © Facebook, Андрей Манчук

Она также призвала не использовать оксолиновую мазь, которой советуют мазать нос при простуде. По словам бывшей чиновницы, она якобы блокирует носовой ход, усложняет дыхание и мешает слизистой оболочке очищаться от частиц пыли.

Кроме того, Супрун посоветовала выбросить из аптечек йод, зеленку и перекись водорода. По ее мнению, раны и царапины достаточно промывать водой.

Мазь Вишневского, «Звездочка» и мумиё, по словам Супрун, тоже должны отправиться на помойку.

Супрун стала известна как «Facebook-министр», она регулярно ведет просветительскую деятельность в соцсетях, излагая азбучные истины или, напротив, раздавая советы, идущие вразрез с классической медициной. Она не раз возглавляла антирейтинг политиков из-за катастрофической ситуации в сфере здравоохранения.