Каир ужесточил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь все украинские туристы в возрасте от 6 лет. Об этом сообщило Посольство Украины в Египте в Facebook 16 декабря

Закрыли и кормят витаминами: украинец застрял на египетском курорте из-за COVID-19 © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;

быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;

содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;

быть без каких-либо исправлений, потертостей или правок;

содержать информацию о проведенном виде теста;

обязательно содержать информацию о том, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;

быть издан на английском языке;

содержать информацию о лице, которому принадлежит тест;

содержать только печатный текст, без рукописи. Из-за повышенных мер безопасности Египет признан страной, свободной от эпидемии COVID-19. С началом бархатного сезона, который наступает с 1 сентября, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули изменил правила въезда на территорию страны. Если раньше в такие курортные города, как Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Таба и Мерса-Матрух разрешали въезжать без ПЦР-теста, то с 1 сентября отдыхающим понадобится предъявлять результаты тестирования для въезда на эти территории.