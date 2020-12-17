Как рассказали в дипломатическом представительстве, теперь сертификат должен:
- обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;
- быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;
- содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
- быть без каких-либо исправлений, потертостей или правок;
- содержать информацию о проведенном виде теста;
- обязательно содержать информацию о том, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;
- быть издан на английском языке;
- содержать информацию о лице, которому принадлежит тест;
- содержать только печатный текст, без рукописи.
Из-за повышенных мер безопасности Египет признан страной, свободной от эпидемии COVID-19. С началом бархатного сезона, который наступает с 1 сентября, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули изменил правила въезда на территорию страны. Если раньше в такие курортные города, как Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Таба и Мерса-Матрух разрешали въезжать без ПЦР-теста, то с 1 сентября отдыхающим понадобится предъявлять результаты тестирования для въезда на эти территории.