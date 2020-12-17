Закрыли и кормят витаминами: украинец застрял на египетском курорте из-за COVID-19
Закрыли и кормят витаминами: украинец застрял на египетском курорте из-за COVID-19
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Как рассказали в дипломатическом представительстве, теперь сертификат должен:

  • обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;
  • быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;
  • содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
  • быть без каких-либо исправлений, потертостей или правок;
  • содержать информацию о проведенном виде теста;
  • обязательно содержать информацию о том, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;
  • быть издан на английском языке;
  • содержать информацию о лице, которому принадлежит тест;
  • содержать только печатный текст, без рукописи.

Из-за повышенных мер безопасности Египет признан страной, свободной от эпидемии COVID-19. С началом бархатного сезона, который наступает с 1 сентября, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули изменил правила въезда на территорию страны. Если раньше в такие курортные города, как Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Таба и Мерса-Матрух разрешали въезжать без ПЦР-теста, то с 1 сентября отдыхающим понадобится предъявлять результаты тестирования для въезда на эти территории.