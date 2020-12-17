Участниками встречи стали более 30 губернаторов штатов, а также избранная вице-президент США Камала Харрис и координаторы Байдена по COVID-19.
Политик посетовал, что власти штатов получали до настоящего времени недостаточную помощь в борьбе с инфекцией. Он также озвучил свои цели на первые 100 дней работы администрации: 100 миллионов доз вакцин для граждан США.
«Мы не сможем вакцинировать 300 миллионов человек за первые сто дней, и многие продолжат умирать», — отметил он.
Байден выразил надежду, что спустя 100 дней в стране откроются школы.
Кроме того, избранный президент намерен попросить всех жителей США носить защитные маски в течение 100 первых дней его администрации.