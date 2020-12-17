Избранный президент США Джо Байден 16 декабря на встрече с губернаторами представил план по борьбе с коронавирусом, передает The Washington Post

В аэропортах США больше не будут проверять на коронавирус © CC0, Pixabay Камала Харрис и координаторы Байдена по COVID-19.

Политик посетовал, что власти штатов получали до настоящего времени недостаточную помощь в борьбе с инфекцией. Он также озвучил свои цели на первые 100 дней работы администрации: 100 миллионов доз вакцин для граждан США.

«Мы не сможем вакцинировать 300 миллионов человек за первые сто дней, и многие продолжат умирать», — отметил он.

Байден выразил надежду, что спустя 100 дней в стране откроются школы.

Кроме того, избранный президент намерен попросить всех жителей США носить защитные маски в течение 100 первых дней его администрации.