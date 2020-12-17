В США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса, разработанную компанией Pfizer (США) и ее немецким партнером BioNTech. Об этом 16 декабря сообщило издание The New York Times

Степанов рассказал, когда на Украину поступит вакцина Pfizer © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Сейчас она госпитализирована и находится в стабильном состоянии.

Представители компании пообещали тщательно проверить данный инцидент.

На днях руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech/Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.