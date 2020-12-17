Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов 16 декабря обвинил Украину в уклонении от соблюдения режима прекращения огня, передает РИА Новости

Украинские силовики обстреляли из минометов поселок на окраине Донецка © пресс-служба ВС Украины

По его словам, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе продолжает блокировать переговорный процесс на политическом треке, отказываясь рассматривать дорожную карту Донбасса по урегулированию конфликта, считая документ «несуществующим» и настаивая на безальтернативности своих подходов, изложенных в подготовленном в Киеве проекте документа, который во многих положениях содержит очевидные грубые нарушения Минских соглашений.