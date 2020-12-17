«Хотя на сегодняшний день, по данным ОБСЕ, режим прекращения огня в целом соблюдается, количество нарушений растет. В декабре продолжают фиксироваться украинские обстрелы жилых районов Донецка. Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы в июле Контактной группой, в значительной степени были искажены и дезавуированы Украиной. От верификации нарушений при участии обеих сторон внутриукраинского конфликта Киев настойчиво уклоняется», — сказал Грызлов.
По его словам, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе продолжает блокировать переговорный процесс на политическом треке, отказываясь рассматривать дорожную карту Донбасса по урегулированию конфликта, считая документ «несуществующим» и настаивая на безальтернативности своих подходов, изложенных в подготовленном в Киеве проекте документа, который во многих положениях содержит очевидные грубые нарушения Минских соглашений.